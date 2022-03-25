بن شرادة: لن يتم إجراء انتخابات في ليبيا قبل عام

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، سعد بن شرادة، إنه لن يتم إجراء انتخابات في ليبيا قبل عام ما يعني ضرورة إيجاد حكومة جديدة لإدارة البلاد.

أضاف في تصريحات صحفية أن الجميع لم ينس أنه عندما ترشح الدبيبة، للرئاسة كان أحد أسباب عرقلة الاستحقاق الانتخابي هو شعور باقي المتنافسين بعدم التكافؤ في الفرص معه، في ظل تحكمه بمقدرات الدولة.

وتابع قائلًا أن أغلبية الأعضاء بمجلس الدولة توافقوا بالفعل مع النواب حول خريطة طريق، ومسار دستوري يفضي إلى إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، و هذا إنجاز لم يشد به مع الأسف أي طرف دولي، باعتباره أول توافق سياسي ليبي – ليبي.

وتابع قائلًا أنه كان يجب أن يتم دعم هذا التوافق، لتشجيع وجود دور رئيسي لليبيين في حل أزمتهم، بدلا من أن يتم إعادة تدويرها من قبل أطراف خارجية.