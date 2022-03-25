عقب لقائه مع الدبيبة.. الشيباني: على أهالي تاورغاء عدم التظاهر حالياً كي لا تنحرف تظاهراتهم وتُستغل

خاطب عضو مجلس النواب، أهالي تاورغاء، جاب الله الشيباني، وقال “نتابع عن كثب كل ما يتعلق بالشأن التاورغي و وددت أن أنقل اليكم تحياتي واعتزازي بما تتمتعون به من طروح الحماس والإصرار و المثابرة على المطالبة بحقوقكم في التعويض واحترام إنسانيتكم وعدم إخلاء المخيمات دون إيجاد بديل مناسب داخل تاورغاء سواء بالتعويض المجزي أو بناء بديل المساكن المدمرة وصيانة القابل منها للصيانة وصيانة البنية التحتية مع توفير مقومات الحياة”، وفق قوله.

الشيباني، أضاف في تدوينة بفيسبوك: “ما دفعني إلى التواصل مع بعض النشطاء وحثهم على عدم التظاهر أو الاعتصام أمام مقر الحكومة هو أننا التقينا بالحكومة عدة مرات وتقدمنا بمذكرات رسمية بكل ماتطالبون به ووافقت الحكومة على جميع مطالبنا من تعويض واعمار لمدينتنا ونحن بصدد القيام بكافة الإجراءات التي تجعل من هذه الموافقات واقع عملي ملموس إن شاء الله، كما يجب أن لا يفوتنا أن المشهد السياسي الليبي حساس جدا في هذه الفترة والواقع على الأرض ملتهب، فخشينا أن تستغل مثل هذه المظاهرات وينحرف بها عن مسارها أو يخطى تفسيرها من هذا الطرف او ذاك وتكون في غير صالح ما نصبوا إليه، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا”، وفق قوله.