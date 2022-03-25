المنفي: لابد من دعم جهود إجراء الانتخابات ويجب تنظيم آليات سوق العمل في ليبيا

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، رئيس حزب العمل الوطني، محمود الفطيسي، وعدداً من أعضاء الحزب.

وجرى خلال اللقاء الذي التئم بديوان المجلس الرئاسي، تبادل الآراء ووجهات النظر حول مستجدات المشهد السياسي في البلاد.

وبحث اللقاء، أهمية دعم جهود إجراء الاستحقاقات الانتخابية في أفضل الظروف، من خلال حث جميع أطراف العملية السياسية على التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

وبحث المنفي، مع رئيس وأعضاء حزب العمل الوطني، سبل دفع العملية السياسية، والحفاظ على ما حققه المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد مؤسسات الدولة، والوصول إلى اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والعبور إلى مرحلة الاستقرار.

ومن جهته أشاد رئيس وأعضاء الحزب، خلال اللقاء بجهود المجلس الرئاسي ووقوفه على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وكذلك عمله المتواصل على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة على الزخم الشعبي للانتخابات، وتحقيق مطالب إنهاء المراحل الانتقالية عبر صناديق الاقتراع.

وفي ذات السياق تركز الاجتماع الذي عقده رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الخميس، مع وزير العمل والتأهيل بالحكومة منتهية الولاية، علي العابد، حول آليات تنظيم سوق العمل في ليبيا، والتحديات التي تواجه الوزارة.

وأكد المنفي خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة العمل في تنظيم سوق العمل، مشدداً على ضرورة الاستمرار في تفعيل برامج التدريب في البلديات، من خلال منظومة الباحثين عن العمل، وبرامج التدريب المعتمدة من قبل الوزارة.

وبدوره استعرض الوزير ملامح خطة عمل الوزارة للعام الحالي، والجهود المبذولة لتدريب الباحثين عن عمل، من خلال مكاتب الاستخدام في كل المناطق، لتغطية احتياجات سوق العمل.

كما تطرق الاجتماع إلى إجراءات اعتماد الملاكات الوظيفية لعدد من الوحدات الإدارية في مختلف القطاعات، وعدد من الوحدات الإدارية ومنها “مستشفى قندولة القروي، ومستشفى القعرة القروي، مجمع عيادات ليبيا الكفرة، ومركز العلاج الطبيعي لملودة، مستشفى القرضبة القروي ، مستشفى بالخاثر القروي ، مستشفى الحوادث أبي سليم، المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مركز تأهيل ذوى الإعاقة جنزور، المعهد العالي للتقنيات الهندسية، مستشفى زمزم القروي، مستشفى القيقب القروي، مركز البيضاء للأشعة، المعهد العالي للعلوم والتقنيات الطبية المرج، العيادات المجمعة القرضبة، المعهد العالي لتقنيات وعلوم البحار الخمس، مستشفى درج القروي، مستشفى الكلى الزاوية، مركز المتفوقين بنغازي، الهيئة الوطنية لأبحاث البصمة الوراثية، المعهد العالي للتقنيات الزراعية المرج، مستشفى جردينة القروى، مركز زليتن للسكري والغدد الصماء، العيادات المجمعة تندميرة، المركز الليبي للبحوث الطبية، مستشفى نسمة القروي، وزارة الصناعة و المعادن”.