الشركسي: ليبيا تشهد اليوم كمًا هائلًا من الفساد والأزمات ستذهب بالبلاد إلى حرب قادمة

ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي إن لجنة (5+5) المشتركة عندما شكلت كانت الطريق مغلقة بين الشرق والغرب، وكان هناك انقسام مؤسساتي،وعبد الدبيبة بدل الذهاب نحو الانتخابات شارك مع آخرين في تأزيم المشهد، بعد تاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر قام لوحده بإغلاق الأجواء وأعاد إلى مربع الصفر وخلق أزمات حتى داخل اللجنة المشتركة.

الشركسي وفي تصريح لصحيفة “العرب” اللندنية، رأى أن ما تشهده ليبيا اليوم هي تراكمات من الأخطاء وكم هائل من الفساد والأزمات ستذهب بليبيا إلى حرب قادمة.

وأضاف الشركسي : ‘نرجو أن ينسحب الدبيبة من المشهد التنفيذي باعتبار أنه وحكومته المسؤولان الوحيدان عن تأزيم المشهد في البلاد. لو هناك طريقة للتعامل مع الجيش والميليشيات في طرابلس توازيها نفس العملية مع الناس الذين في الشرق سنوافق، لكن هناك حوالي مليار صُرف للميليشيات القريبة من وزارة الداخلية وفي المقابل الناس الذين في الشرق سيكون لهم ردة فعل عنيفة لأنهم يرون الأموال تسيل في طرابلس وتمنع عنهم”

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