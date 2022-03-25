حويلي: سنذهب إلى إجراءات بديلة في حال تعذر حضور وفد مجلس النواب لمناقشة القاعدة الدستورية

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي استكمال مناقشة القاعدة الدستورية التي أعدها المجلس مع البعثة الأممية.

حويلي أشار في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” إلى أن لجنة مجلس النواب لم تحضر بعد للاجتماع التشاوري الذي تيسره المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز في تونس.

ولفت إلى أنهم سيقررون الخميس بعد لقاء بعض السفراء المعتمدين في ليبيا الإجراءات البديلة في حال تعذر حضور وفد مجلس النواب، وفق تعبيره.

ونوّه إلى أنهم سيعقدون جلسة أخرى الخميس مع البعثة الأممية، مؤكدًا أن عدم مشاركة مجلس النواب سيقود المسار نحو عملية لا تحتاج لإقرار مجلسي النواب والدولة.

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