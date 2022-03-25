لينو: حكومة باشاغا لن ترى النور

قال عضو مجلس النواب، محمد لينو، إن مشاركة البرلمان في مبادرة تدعو إلى التسريع في الانتخابات، يعني فعليا أن الحكومة المدعومة منه لن ترى النور، و الخيارات المنفردة التي دأب عقيلة صالح على اتخاذها، بتشكيل وفد للمشاركة في مبادرة ويليامز لا تسهم في التوافق المطلوب لإيجاد قاعدة دستورية، ولا تُمكن من إجراء الانتخابات في أجل قريب، وفق قوله.

أضاف لينو في تصريحات صحفية أن هناك علاقة بين عدم المساهمة الجدية من قبل الوفد البرلماني والمشهد الراهن المرتبط بتشكيل حكومة باشاغا الموازية، و حظوظ حكومة باشاغا في تسلم السلطة باتت أكثر تعقيدا وفقا للمتغيرات الأخيرة، و باشاغا لن يقبل أن يكون رئيسا لحكومة موازية تدير الوضع من المنطقة الشرقية.