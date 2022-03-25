بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 25 مارس 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 25 مارس 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تقلبات جوية متوقعة مصحوبة برياح نشطة إلي قوية مع إرتفاع تدريجي في درجات الحرارة علي أغلب مناطق غرب ليبيا بينما تبقي الأجواء معتدلة نسبيا علي باقي المناطق .

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة قد تصل سرعتها إلي (60) كم /س على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(19-24) مْ وتسجل ارتفاع ملحوظ بداية من يوم الغد على أغلب المناطق .

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء:السماء قليلة السحب .

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية على أغلب المناطق .

درجات الحرارة القصوى: منخفضة حيث تتراوح مابين(14- 20) مْ، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: السماء صافية .

الرياح: جنوبية شرقية نشطة السرعة إلي قوية قد تصل سرعتها إلي (60) كم /س على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (20-24) مْ وتسجل علي غات و غدامس (30) مْ , وتسجل ارتفاع يوم الغد .

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20- 23) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:21).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:02).