التكبالي: قريبا خطوات مهمة لتمكين حكومة الاستقرار

قال النائب علي التكبالي، عضو مجلس النواب، إن الحكومة الليبية ستتمكن من ممارسة عملها من العاصمة الليبية طرابلس قريبا عن طريق التوافق.

وأوضح التكبالي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” ‏قريبا خطوات مهمة على طريق التوافق، وتمكين حكومة الاستقرار، ربي يحفظ البلاد والعباد وشكرا لكل من ساهم على ذلك”.

وكان التكبالي، طالب عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المنتهية ولايتها، في وقت سابق، بالخروج من طرابلس معتبرًا أن العاصمة ليست “مزبلة للمليشيات التابعة له”.

وقال «التكبالي» في تغريدة عبر حسابه على تويتر؛ “يا دبيبة طرابلس ليست مزبلة لميليشياتك المأجورة التي تجلبها من كل صوب لحمايتك”.

وأضاف “أخرج فقد أهلكت البلاد وأتعبت العباد”، معقبًا “أما ترى ماذا فعلت بحمقك. وسوء تفكيرك”.

وختم محذرًا الدبيبة: “الجوع كافر، والفقر فاجر، وثورة الجياع قادمة”.