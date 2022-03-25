المرعاش: على باشاآغا إنهاء حالة التمرد واغتصاب السلطة حرصًا على مصلحة المواطن

ليبيا – علق المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش على التقارير الدولية والإيطالية التي كشفت عن قيام مؤسسة النفط، بدعم ضمني من واشنطن، بقطع الإمدادات المالية عن حكومة السابقة، قائلًا: “إن هذا الخيار يجب رفعه في وجه حكومة الدبيبة المتمردة والتي تعتمد بشكل أساسي على سلاح المال من أجل البقاء”.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أوضح أن حرمانه من الشريان المالي سوف يدفع الدبيبة إلى إعادة حساباته في التشبث بكرسي السلطة.

ولفت إلى أن هذا الخيار أيضًا يعمل بشكل حاسم على توجيه رسالة لبعض الأطراف الدولية المهينة على الملف الليبي بأن حرمانها من تدفق النفط أمر وارد، خصوصًا في هذا الوقت الذي تواجه فيه سوق النفط اضطرابات بسبب الحرب في أوكرانيا.

وطلب المرعاش من رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاآغا أن يكون في مستوى المسؤولية والحدث، وأن يبادر بشكل عاجل على إنهاء تمرد هذه الحكومة السابقة، باستخدام كافة الوسائل لإنهاء حالة التمرد واغتصاب السلطة حرصًا على مصلحة المواطن الليبي.

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