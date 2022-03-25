الارصاد: تقلبات جوية نتيجة منخفض صحراوي بداية من اليوم على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 25/ 03 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد تقلبات جوية متوقعة بداية من هذا اليوم علي مناطق غرب ليبيا نتيجة تحرك منخفض جوي صحراوي من وسط الجزائر مصحوبة برياح نشطة الي قوية قد تتجاوز سرعتها (60) كم /س علي بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية مع أجواء ساخنة نسبيا حيت من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة القصوي هذا اليوم علي مناطق غرب ليبيا مابين (22 – 30 )مْ .

ووفقا للتقريرتبقي الأجواء معتدلة نسبيا بمشيئة الله على مناطق الشرق الليبي حيت تسجل مابين ( 14 – 20) مْ , وتسجل ارتفاع خلال اليومين القادمين. والله اعلم.