شمبش: لا يمكن إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي

استبعد عضو مجلس النواب، رمضان شمبش حدوث انتخابات خلال شهرين كما يروج لها البعض، في إشارة إلى رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة الذي وعد بإجراء الانتخابات في شهر مايو.

وأوضح شمبش في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” أن أقل مدة للإعداد للانتخابات هو نهاية العام الحالي، وخلال هذه المدة ستكون حكومة الاستقرار، برئاسة فتحي باشاغا، هي المسؤولة عن إدارة البلاد.

وحذر النائب من تكرار استنزاف الوقت، الذي شهدته البلاد منذ الإعلان عن فتح باب التقدم للانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي، قائلا: لا يمكن لأي مسؤول أن يضغط لتقليل الفترة الزمنية المطلوبة لإجراء الانتخابات، ويلزم السلطة التشريعية بما يطرحه.

وأكد شمبش أن مجلس النواب لن يرهن مشاركته في مبادرة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز بتسلم حكومة باشاغا للسلطة، مشيرا إلى أن البرلمان حريص على المشاركة في المبادرة الأممية، للتأكيد على ضرورة تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تجنبا لاحتمال أن يقدم البرلمان الجديد، الذي لا يمكن التنبؤ بهويته، على إلغاء الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن طموحات الشعب الليبي تتضمن تزامن انتخاب رئيس للبلاد مع السلطة التشريعية جديدة.

ونوه النائب إلى أن القرار الرسمي بتشكيل الوفد المشارك في مشاورات ستيفاني لم يصدر بعد، لكن يتوقع أن يضم 12 عضواً، وليس ستة كما دعت المبادرة، متابعا: سيكون هناك 6 نواب ممثلين للأقاليم الليبية الثلاثة، وباقي الأعضاء من الخبراء الدستوريين.