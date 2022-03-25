بن عطية: الديمقراطية لا تصلح في كل زمان ومكان

اعتبر حسين بن عطية عميد بلدية تاجوراء السابق، أن ممارسة الديمقراطية لا تناسب كل الأزمنة والأماكن.

وقال بن عطية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن الديمقراطية تصلح في بعض الزمان وبعض المكان، ولا تصلح في كل زمان ومكان”.

وزعم حسين بن عطية، في وقت سابق، أن هناك نشاطات مشبوهة وتسهيلات لجذب شباب ليبي للذهاب لأوكرانيا للقتال ضد روسيا.

أضاف على فيسبوك: “صحيح روسيا ساهمت في العدوان على طرابلس وقتل الليبيين، ولكن ذلك ليس مبرر لتضليل الشباب الليبي لهجرة الوطن للموت هناك”.

وتابع قائلًا: “صحيح الناتو ساعد الليبيين في 2011، و لكن بدون إرسال قوات على الأرض، الليبيون قاوموا لوحدهم دون الاستعانة بجنود من الخارج، و ليسوا مدينون لهم ليموتوا في الصقيع الأوكراني، بلدكم يحتاجكم فلا تغركم المغريات.. انتبهوا جيداً” وفق تعبيره.