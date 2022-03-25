نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الجمعة (25/03/2022)

فيما يلي ننشر نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الخميس (25/03/2022) الصادرة عن المركز الوطني للارصاد الجوية حيث تكون الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

وحذر المركز في نشرته من ريح شرقي إلى شلوق نشط إلى قوي على الساحل الممتد من راس اجدير إلى سرت تتراوح سرعته مابين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (2.25) متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

الريح شلوق إلى شرقي إلى شلوق ســـرعته تتراوح مـــا بين (15 – 30) عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى سرت.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00 – 2.25) متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب إثارة الأتربة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء مغطاة جزئياً بالسحب إلى صافية.

• الريح بحري إلى براني على الخليج وبنغازي يتحول تدريجياً يوم الغد إلى شلوق بينما يكون غربي إلى شرش على باقي الساحل سـرعته تتراوح ما بين (05 – 20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 1.75) متر .

• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على أقصى الساحل الشرقي.

• درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

• الرؤيـة جيدة.