نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الجمعة (25/03/2022)

فيما يلي ننشر نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الخميس (25/03/2022) الصادرة عن المركز الوطني للارصاد الجوية حيث تكون الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.
وحذر المركز في نشرته من ريح شرقي إلى شلوق نشط إلى قوي على الساحل الممتد من راس اجدير إلى سرت تتراوح سرعته مابين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (2.25) متر.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
الريح شلوق إلى شرقي إلى شلوق ســـرعته تتراوح مـــا بين (15 – 30) عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى سرت.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00 – 2.25) متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب إثارة الأتربة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء مغطاة جزئياً بالسحب إلى صافية.
• الريح بحري إلى براني على الخليج وبنغازي يتحول تدريجياً يوم الغد إلى شلوق بينما يكون غربي إلى شرش على باقي الساحل سـرعته تتراوح ما بين (05 – 20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 – 1.75) متر .
• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على أقصى الساحل الشرقي.
• درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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