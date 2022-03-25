الشركسي: الدبيبة خلق أزمات داخل “5+5” وأعاد ليبيا إلى المربع صفر  

حذر عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي من إعادة ليبيا إلى الحرب والصراع، محملا رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة مسئولية تأزيم المشهد السياسي.

ورأى الشركسي في تصريح لصحيفة “العرب” اللندنية، أن ما تشهده ليبيا اليوم تراكمات من الأخطاء وكم هائل من الفساد والأزمات ستذهب بليبيا إلى حرب قادمة، مشيرا إلى أن لجنة (5+5) العسكرية المشتركة عندما شكلت كانت الطريق مغلقة بين الشرق والغرب، وكان هناك انقسام مؤسساتي، لكن الدبيبة بدل الذهاب نحو الانتخابات شارك مع آخرين في تأزيم المشهد، بعد تاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر إذ قام وحده بإغلاق الأجواء وأعاد ليبيا إلى المربع صفر، وخلق أزمات حتى داخل اللجنة المشتركة.

وأعرب الشركسي عن أمله في انسحاب الدبيبة من المشهد التنفيذي باعتبار أنه وحكومته المسؤولان الوحيدان عن تأزيم المشهد في البلاد.

وتابع: “لو هناك طريقة للتعامل مع المليشيات في طرابلس توازيها نفس العملية مع الناس الذين في الشرق سنوافق، لكن هناك حوالي مليار صُرف للمليشيات القريبة من وزارة الداخلية وفي المقابل الناس الذين في الشرق سيكون لهم ردة فعل عنيفة لأنهم يرون الأموال تسيل في طرابلس وتمنع عنهم”.