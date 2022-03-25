تطعيم أكثر من 44 ألف شخص ضد «كورونا» في سرت

تلقى 28 ألفًا و126 مواطنًا من مدينة سرت الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، فيما حصل على الجرعة الثانية 15 ألفًا و805 أشخاص، على ما أفاد مساعد مدير الخدمات الصحية بالمدينة، محمد إدريس.

وقال إدريس، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، إن 632 مواطنًا فقط حصلوا على الجرعة الثالثة التعزيزية من اللقاح، فيما بلغ إجمالي عدد الملقحين 44 ألفًا و568 شخصًا.

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وحسب المسؤول، الذي يشغل أيضًا منصب مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية ببلدية سرت، فإن الطعوم كافة متوفرة في البلدية ويمكن للمواطنين الذهاب إلى المراكز والوحدات الصحية لتلقي اللقاح حفاظًا على صحتهم.