تركيا: الاستقرار النسبي في ليبيا فرصة لتحقيق السلام

طالب مجلس الأمن القومي التركي بدعم وتسهيل المسار الديمقراطي في ليبيا؛ دفعًا بالبلاد إلى حالة من الاستقرار والسلام الدائمين.

ودعا المجلس، في بيان له عقب اجتماعه له؛ إلى تجنب أي خطوات من شأنها أن تجدد الصراع في البلاد، معتبرًا أن حالة الاستقرار النسبي الذي تشهده ليبيا فرصة مهمة لتحقيق السلام.

وتواجه تركيا خيارات صعبة بالنسبة للتعامل مع الملف الليبي فقد أشارت صحيفة “المونيتور” إلى أن التغيرات التي تحدث على الأرض تدفع تركيا للعب بشكل أكثر انفتاحًا وحزما في الملف الليبي، خاصة بعد تشكيل الحكومة الليبية الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، وهو ما يدفع بأنقرة إلى محاولة المحافظة على نوع من التوازن حيال وجودها في ليبيا لضمان مصالحها وهو ما جعل موقفها حساس وتحركاتها محسوبة بدقة.

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