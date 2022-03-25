صنع الله: ناقشتُ مع «توتال الفرنسية» زيادة معدلات الإنتاج

استقبل مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، الخميس، بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة الليبية طرابلس، وفداً من شركة توتال اينرجيز الفرنسية.

وتكون الوفد، من لورنيت فايفير المدير الاقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتوتال، وباسكال برينت المدير التنفيذي للشركة بليبيا، ونسيم الزواري مدير إدارة الأصول لشركة توتال اينرجيز فرع ليبيا.

ووفقا لبيان مؤسسة النفط، فإنه تم خلال الاجتماع مناقشة تطوير سبل تطوير التعاون المشترك لتنفيذ حزمة من المواضيع الهامة، أبرزها استئناف توتال لعمليات الاستكشاف ببعض المواقع، والتوجه لرفع معدلات الإنتاج.

وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة نشاط العمليات بحقل الجرف البحري، ومساعي المؤسسة الحثيثة وخططها الرامية للتقليل من الانبعاثات الكربونية والاستفادة من خبرة توتال اينرجيز في هذا المجال.

وناقش الاجتماع، مساهمة شركة توتال في إدخال تقنيات الطاقات المتجددة في مختلف العمليات بقطاع النفط الليبي.

وناقش الحاضرون، كذلك آخر المستجدات فيما يخص برامج بناء القدرات لتدريب العناصر الوطنية بالجامعات الليبية في مجال النفط عن طريق جامعة توتال الصيفية، ومجموعة من البرامج التدريبية الأخرى في التخصصات النفطية.