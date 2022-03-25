تقلبات جوية غربا واعتدال نسبي على بقية مناطق ليبيا

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة إلى قوية مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على غالبية مناطق غرب ليبيا، بينما تبقى الأجواء معتدلة نسبيا على بقية المناطق.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الجمعة، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء بها صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة قد تصل سرعتها إلى 60 كم /س على بعض المناطق مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية، في حين تتراوح درجات الحرارة ما بين 19 و24 درجة مئوية ،وتسجل ارتفاعًا ملحوظًا بداية من السبت على غالبية المناطق.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد والواحات ومرادة؛ فالسماء قليلة السحب، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول السبت إلى شرقية فجنوبية شرقية على غالبية المناطق ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 14 و 20 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا السبت

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة السماء صافية، والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة إلي قوية قد تصل سرعتها إلى 60 كم/س على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 20 و 24 درجة مئوية على غالبية المناطق وتصل إلى 30 درجة على غات وغدامس، وتسجل ارتفاعًا السبت.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو؛ فستكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ,درجات الحرارة تتراوح ما بين 20 و 23 درجة مئوية.

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