السعدي: حكومة الدبيبة تعاني ضعفا شديدا في سياسات الإمدادات الغذائية

قال رئيس تصريف الأعمال بمجلس الأعمال الليبي، بشير السعدي، إن حكومة عبدالحميد الدبيبة منتهية الولاية تعاني ضعفا شديدا في سياسات الإمدادات الغذائية، وهو ما نتج عنه ارتفاع مفاجئ في الأسعار.

وأضاف السعدي، في تصريحات صحفية، أن حكومة الدبيبة ليس لديها استراتيجية ورؤية ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وهي بحاجة لوضع حلول استراتيجية.

وتابع:” أحذر من تسييس أعمال المجلس، خاصة وأن بعض قادة الأعمال أصبحوا متشابكين بالسياسات الحزبية، وكثيرون قلقون للغاية من محاولة إرضاء الحكومة الحالية”.

ولفت إلى أن المجلس يحتاج إلى إصلاحات جادة بعدما فقد بوصلته في العقد الأخير.

وشدد على أن “القضايا مع رئيس المجلس السابق، عبد الله الفلاح كانت مستمرة منذ 2019، وصدر حكم نهائي بانتهاء ولايته نهاية عام 2021”.

واستطرد: ”ليس لدي طموحات لقيادة المجلس لمدة طويلة، فأنا مكلف بأداء عمل معين، لحين تولي رئيس آخر السلطة، وأجري حاليا عمليات تدقيق ومراجعة لكافة أعمال المجلس وأسعى لترتيب أعمالها بصورة كبيرة”.

وأشار إلى أن الداخلية وهياكل الإدارة وأنظمة التشغيل لتصبح أدلة عمل دائمة لرؤساء وأعضاء مجلس الإدارة المقبلين.

وشدد على أن يعد المجلس رؤية مستقبلية جادة، بعدما فقدت هيبتها بين أعضائها والحكومات المتعاقبة، بسبب سياساتها الداخلية والجدل بين أعضائها.

وأكد أن مجلس الأعمال يحتاج إلى حكومة مستقرة طويلة الأمد ولها رؤية حتى يتمكن من العمل، ويجب استخدام سياسة ضبط الأسعار بشكل استراتيجي فقط، ويجب استخدامها فقط كصمام أمان أخير.