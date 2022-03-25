العابد يستعرض أمام المنفي جهود تدريب الباحثين عن العمل

عقد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اجتماعا مع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة المؤقتة علي العابد، أمس الخميس، وتركز حول آليات تنظيم سوق العمل في ليبيا، والتحديات التي تواجه الوزارة.

وأكد المنفي خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي على أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة في تنظيم سوق العمل، مشدداً على ضرورة الاستمرار في تفعيل برامج التدريب في البلديات، من خلال منظومة الباحثين عن العمل، وبرامج التدريب المعتمدة من قبل الوزارة.

وبدوره استعرض العابد خطة عمل الوزارة للعام الحالي، والجهود المبذولة لتدريب الباحثين عن عمل، من خلال مكاتب الاستخدام في كل المناطق، لتغطية احتياجات سوق العمل.

وتطرق الاجتماع إلى إجراءات اعتماد الملاكات الوظيفية لعدد من الوحدات الإدارية في مختلف القطاعات، ومنها مستشفى قندولة القروي، ومستشفى القعرة القروي، ومجمع عيادات ليبيا الكفرة، ومركز العلاج الطبيعي لملودة، ومستشفى القرضبة القروي ، ومستشفى بالخاثر القروي ، ومستشفى الحوادث أبي سليم، والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومركز تأهيل ذوى الإعاقة جنزور، والمعهد العالي للتقنيات الهندسية، ومستشفى زمزم القروي، ومستشفى القيقب القروي، ومركز البيضاء للاشعة، والمعهد العالي للعلوم والتقنيات الطبية المرج، والعيادات المجمعة القرضبة، والمعهد العالي لتقنيات وعلوم البحار الخمس، ومستشفى درج القروي، ومستشفى الكلى الزاوية، ومركز المتفوقين بنغازي، والهيئة الوطنية لأبحاث البصمة الوراثية، والمعهد العالي للتقنيات الزراعية المرج، ومستشفى جردينة القروى، ومركز زليتن للسكري والغدد الصماء، والعيادات المجمعة تندميرة، والمركز الليبي للبحوث الطبية، ومستشفى نسمة القروي، ووزارة الصناعة والمعادن.