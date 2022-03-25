ليبيون يتذمرون من قرار وزير الاقتصاد بشأن أسعار السلع الأساسية

العنوان

أثار القرار الجديد، لوزير الاقتصاد بحكومة الوحدة المنتهية، محمد الحويج، بشأن تحديد أسعار السلع الأساسية، موجة من الاستياء وتعليقات ساخطة، إثر نشره على منصة حكومتنا التابعة للحكومة على موقع فيسبوك.

ورصدت العنوان تعليق العديد من المواطنين الذين ألهب غلاء الأسعار في ظل انعدام السيولة النقدية وتأخر المرتبات جيوبهم، على القرار الصادر.

وكتب أحد المعلقين، ويدعى حكيم همام، يقول: إن “هذا قرار يدمر الإنسان الليبي بكل معني الكلمة معالي رئيس الحكومة عليكم التدخل العاجل لحماية المواطن من هذا الدمار”.

وأضاف، “هل السيد وزير الاقتصاد يعيش معنا أو إنه من كوكب آخر. لا يا معالي الوزير هذا ليس عدل.. اتقوا الله تعالى في هذا الشعب المسكين”.

وكتبت أم محمد: “يا أستاذ الحويج راك غلطت في حط الحسبة درتها على اللي يمشي مع مرتبك مش اللي يمشي مع مرتب المواطن”.

وكتب علي حاتم: “حكومة فيها التجار والسراق والمليشيات ويتحكمون في رزق دولة كاملة. المفروض تخفيض الدولار. ارحلوا”.

كما كتب عبدالفتاح الأسطى: ” كان الواحد مرتب 3000 دينار عادي ولكن واحد مرتبه 600 دينار وترجي شهرين ونص باش ينزل.. كيف بيدير؟.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وقالت، حميدة نور الدين: “هذه مصيبة وجريمة. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا حكومة الدبيبة. بالاتفاق مع التجار الفجار غليتوا الأسعار باش يطلع علينا هالقرار الظالم ونرضوا. أقسم بالله نستاهلوا ما يجينا مدام ساكتين. إن شاء الله تسقط وعلى هذا الموال لازم يسلم الدبيبة. عمرها ما صارت أغلب سياسته غلط حطمنا وزاد على همنا هم”.