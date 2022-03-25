إقتصاد تصريف الأعمال تناقشان إنشاء هيئة لتشجيع الأسر المنتجة

ليبيا – ‏ ‏إلتقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها محمد الحويج الخميس وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، بحضورٍ ضمّ رئيس الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ورئيس مصلحة السجل التجاري، ومدير إدارة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة، امتدادًا للاجتماع السابق فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للأسر المنتجة.

المجتمعون ناقشوا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة عدة محاور، أهمها العمل على إنشاء هيئة تشجيع الأسر المنتجة، وتم الاتفاق على تكليف شركة استشارية متخصصة لتدريبهم و تطوير قدراتهم إعدادًا للرفع من الاقتصاد الوطني.

وتدارس المجتمعون آلية عمل الشركات العامة والخاصة والمؤسسات الاقتصادية في تنفيذ المسؤولية الاجتماعية، في ظل الظروف الإقتصادية الحالية، بحيث تتكفل وزارة الشؤون الاجتماعية بحصر الأسر المعوزة و المحتاجة من خلال قاعدة البيانات المتوفرة لديهم للتواصل بعدها مع هذه الشركات لتقديم المساعدات لهذه الأسر بشكل مباشر، وبإشراف وزارتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية