ليبيا تسجل 41 إصابة و5 وفيات بكورونا

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، 41 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 1,187 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 673؛ سُجّل شفاء 287 حالة ، إلى جانب تسجيل خمس حالات وفاة على مستوى البلاد، ثلاث منها بالمنطقة الغربية، وحالتان بالمنطقة الشرقية، فيما لم تسجل أي حالات وفاة في المنطقة الجنوبية.

أشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 3,4%، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 501,420، منها 6,013 حالة نشطة من بينها 111 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 489,010 حالة، ووفاة 6,397 حالة.

وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2,201,314 شخصا، و1,125,758 تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 89,762 الجرعة التعزيزية الثالثة، ليكون إجمالي عدد جرعات التطعيم الممنوحة 3,416,834 جرعة.

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