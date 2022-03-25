“الكهرباء” و”توتال” تبحثان الترتيبات اللازمة لتنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية

أخبار ليبيا 24

بحثت الشركة العامة للكهرباء مع شركة “توتال إنرجي” الفرنسية الترتيبات اللازمة لانطلاق تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية.

وجاء ذلك خلال اجتماع بين رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والمدير الإقليمي. لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة “توتال إنرجي” الفرنسية.

وقال الشركة العامة للكهرباء في بيان مقتضب. أن اللقاء يأتي ضمن متابعة الإجراءات المتخذة بعد توقيع مذكرة تفاهم بينها وبين شركة “توتال”.

يذكر أن شركة “توتال” وقعت في نوفمبر الماضي اتفاقيتين منفصلتين. مع حكومة الوحدة الوطنية والشركة العامة للكهرباء، لتنفيذ مشروعات تتعلق بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.