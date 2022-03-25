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«المركزي»: سنرسل مليار دينار إلى فروع المصارف بالمنطقة الشرقية بداية من السبت

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الجمعة، عن توفير مليار دينار إلى فروع المصارف بالمنطقة الشرقية.

وأكد المصرف، إن ذلك يأتي في إطار جهود توحيد مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة النقدية بكافة فروع المصارف التجارية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح بيان المصرف، أن ذلك جاء بناء على التنسيق بين المحافظ الصديق الكبير ونائب المحافظ، على الحبري.
ولفت البيان، إلى أن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس سيشرع في إرسال شحنات سيولة للمصارف بالمنطقة الشرقية بمقيمة مليار دينار اعتبارا من السبت المقبل، وفقا للمواعيد المحددة والمتفق عليها.

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صحيفة الساعة 24

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