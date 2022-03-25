في اجتماعين منفصلين.. “النايض” يبحث مع السفير الأمريكي والمبعوث الفرنسي استعادة الزخم للانتخابات

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ومبعوثها الخاص، ريتشارد نورلاند، آخر المستجدّات في ليبيا.

وبحسب بيان لـ النايض عبر فيسبوك. ناقش الاجتماع الذي عقد، اليوم الجمعة عبر تقنية الزوم. سبل استعادة زخم العمليّة الانتخابيّة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

كما تطرق الطرفان إلى سبل تخفيف معاناة الشعب الليبي اقتصاديا وخدميا. وأهمية الحفاظ على الأمن الغذائي والصحي الليبي في ظل الظروف الدولية الصعبة.

وفي اجتماع منفصل بحث النايض، ، مع المبعوث الخاص الفرنسي، بول سولير، اليوم الجمعة. سبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

كما تطرقا إلى أهمية المحافظة على معدلات إنتاج النفط والغاز وزيادتها وحماية الموارد الناتجة عنها وضمان عدالة توزيعها على كافة مناطق ليبيا، وفق بيان منفصل لـ النايض.