النايض: ناقشتُ مع السفير الأمريكي سبل تخفيف معاناة الليبيين اقتصاديا وخدميا

اجتمع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا والمبعوث الخاص إليها، ريتشارد نورلاند، على المنصة المرئية، اليوم الجمعة، مع المترشّح الرئاسي عارف النايض.

وبحسب ما قال النايض، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، فإن “الاجتماع ناقش آخر المستجدّات في ليبيا، وسبل استعادة زخم العمليّة الانتخابيّة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن”.

كما تطرق الطرفان، إلى “سبل تخفيف معاناة الشعب الليبي اقتصاديا وخدميا، وأهمية الحفاظ على الأمن الغذائي والصحي الليبي في هذه الظروف الدولية الصعبة”.