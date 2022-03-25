الفريق العمامي: قدوم حكومة قوية كفيل بإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وتصرفات حكومة الدبيبة قد تؤثر على عمل اللجنة العسكرية “5+5”

قال رئيس وفد اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التابع للقيادة العامة، الفريق امراجع العمامي، إن “مباحثات اللجنة كانت كلها من أجل قدوم حكومة قوية تستطيع أن تقف في وجه الدول التي لديها قوات أجنبية ومرتزقة؛ لإصدار قرار بخروجهم، ووضعنا آليات وخطط كاملة لإنهاء التواجد الأجنبي في ليبيا”.

الفريق العمامي، أضاف في تصريحات نقلتها صحيفة الساعة 24، أن “العقبات التي تكمن في خروج المرتزقة، هي عدم وجود حكومة قوية؛ لأن القرار لا بد أن يكون سياسيا بخصوص هذه الدول، وجميع الدول التي لديها مرتزقة في ليبيا جاهزة لإخراج مرتزقتها، إلا أن الحكومات التي توالت على ليبيا لا تريد خروج هذه القوات؛ لغرض حمايتها والاستفادة منها، ونحن ننتظر حكومة قوية لإصدار قرار صارم وجدي للقيام بهذا الطلب”.

كما أكد إن حكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية تقوم بعمل غير مسؤول وتصرفاتها قد تؤثر على عمل اللجنة العسكرية “5+5”.