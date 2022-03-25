الفرجاني: استلام الحكومة الليبية لمقراتها في الشرق والجنوب أمر إجرائي من صلاحياتها

أشاد عضو مجلس النواب يوسف الفرجاني بتشكيل لجنة من مجلس النواب، للحوار مع مجلس الدولة حول وضع قاعدة دستورية، قائلا إن أمر جيد ومهم للغاية، بغض النظر على أنه مقترح من المستشارة الأممية ستيفاني وليامز.

وأكد الفرجاني، في تصريح صحفي، أن إنجاز القاعدة الدستورية؛ أمر ملح وأساسي في سبيل التقدم نحو الاستقرار، مشيرا إلى أن إضفاء الشكل القانوني والشرعي لألية إنجاز القاعدة الدستورية؛ لا يقل أهمية عن إنجازها ، وهو ما يتحقق بتوافق الجسمين على القاعدة الدستورية.

وتابع النائب: أنه لا يعلم آلية اختيار اللجنة الممثلة لمجلس النواب، لأنه لم يطرح على المجلس بصورة رسمية من الرئاسة.

ودعا الفرجاني، رئاسة النواب إلى مراعاة صحة آلية اختيار اللجان المنصوص عليها، وعدم تجاوز النواب؛ لأنه لا يوجد باللائحة الداخلية للمجلس ما ينص على تفويض الرئاسة بذلك.

وأشار عضو مجلس النواب إلى إن استلام الحكومة الليبية لمقراتها في الجنوب والشرق، هو أمر إجرائي من صلاحياتها ، وبما أنه كان متاحا سلميا، فقد قامت به الحكومة تأكيدا وإصرارا على تنفيذ تكليفها الصادر من النواب.