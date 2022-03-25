بريطانيا تفرض عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية

فرضت المملكة المتحدة عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية بسبب اتهامها طالتها بالسعي لاغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وارتكاب جرائم حرب في كل من ليبيا وسوريا.

وشملت العقوبات التي أعلن عنها الخميس 65 من الأفراد والكيانات والصناعات الاستراتيجية التي تعتبرها بريطانيا مهمة عسكريا بالنسبة لروسيا في حربها مع أوكرانيا.

وتستهدف العقوبات الجديدة شركة السكك الحديدية الروسية التي تقف وراء تحريك القوات والتجهيزات العسكرية المساعدة في المجهود الحربي، إضافة إلى مصنعي الطائرات دون طيار الروسية Kronshtadt.

ودافعت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس عن حزمة العقوبات هذه بقولها إنه يجب أن يدفع الثمن كل من تواطأ في قتل المدنيين الأبرياء حسب وصفها.

وبهذا القرار؛ تكون بريطانيا قد انضمت إلى أنظمة العقوبات الأميركية والأوروبية فيما يتعلق بوضع مجموعة فاغنر تحت الأضواء.

وظهرت فاغنر كقوة مقاتلة إلى جانب الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، كما أنها ظهرت في عدد من النزاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تنشط في ليبيا ومنطقة الساحل منذ سنوات كما أنها اتهمت بارتكاب جرائم حرب في ليبيا بين عامي 2019 و 2020.

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