بالفيديو| صالح الوافي.. شاب من خليج البمبة يرتقي شهيدا في جبهات القتال ببنغازي

أخبار ليبيا 24

كان يخرج مرتديا زيه العسكري من قرية خليج البمبة الواقعة شرقي البلاد والتي تقع جنوبي درنة بحوالي 61 كيلو متر للالتحاق بجبهات القتال في مدينة بنغازي ليقف في صف رفاق الوطن في حربهم ضد الإرهاب.. بطل حكاية اليوم لم يكن يمتلك سيارة خاصة للتنقل بها بل كان يتم نقله عبر المواطنين متنقلا من سيارة إلى أخرى ومن نقطة أمنية إلى نقطة أمنية أخرى حتى يصل إلى هدفه وهو القضاء على الإرهاب في مدينة بنغازي التي تبعد مئات الكيلو مترات عن قريته.

حكاية اليوم سنروي فيها تفاصيل استشهاد أحد أبطال قرية خليج البمبة الشهيد صالح عبدالله وافي. والتي سيسرد لنا شقيقه عبدالهادي تفاصيل تلك الحكاية المليئة بالإصابات في ميادين القتال والتي زادته عزة وشرف كونه يدافع عن وطنه ضد الظلاميين الذين عاثوا في الأرض فسادا.

بعد عين مارة الالتحاق بجبهة بنغازي

يقول عبدالهادي: “صالح من مواليد 1997 التحق بجبهة عين مارة وأصبح يقاتل فيها. حتى أصيب في هجوم للإرهابيين واستشهد صديقه أيمن حمد. وعاد لخليج البمبة مصابا”.

يتابع شقيق الشهيد: “بعد تعافيه من إصابته التحق بمديرية الأمن وتدرب فيها حتى تخرجه منها وأصبح مدربا بها حتى شهر رمضان في عام 2016. وفي تلك الفترة التقى مصادفة بـ علي الدرناوي.. وعقب ذلك اللقاء قال لي أنه يريد أن يلتحق بالقوات الخاصة الصاعقة وبجبهة القتال في بنغازي”.. يتابع شقيق الشهيد: “كان ردي عليه أني قلت له تحصل على رضا وأهلك وأمك واذهب”.

الأم حاولت أن تثني ابنها عن الالتحاق بجبهات القتال خوفا عليه.. ولكنها أعطته رضاها ليلتحق بجبهات القتال من جديد.

يتابع شقيق الشهيد: “التحق الشهيد بجبهات القتال في شهر رمضان وبعد أسبوع واحد عاد وقدم أوراق ندبه إلى القوات الخاصة الصاعقة ليعود إلى جبهات القتال في بنغازي”.

يقول شقيق الشهيد: “كان يصل إلى جبهات القتال في بنغازي عبر نقله من قبل المواطنين من نقطة أمنية إلى نقطة أمنية أخرى حتى يصل”.. لافتا إلى أن شقيقه كان لا يمتلك سيارة خاصة ولم يتقضى مرتبا من الدولة ولم يتحصل على راتب إلا بعد استشهاده.

إصابات عديدة في ميادين القتال

في يوم جمعة رن هاتف الشهيد على شقيقه عبدالهادي حينما رد كانت تحادثه إحدى الممرضات بمستشفى المروة ببنغازي.. يقول شقيق الشهيد “قلت للمرضة أين شقيقي وكيف وصل هاتفه عندك؟”.. الممرضة ردت قائلة: “شقيقك بخير وهو تحت تأثير التخدير إثر إصابته في يديه.. وعليك الحضور للتوقيع على بعض الإجراءات”.

يتابع شقيق الشهيد: “ذهبت وصديق لي إلى بنغازي وحين وصولنا لمستشفى المروة وجدناه قد أكمل عمليته.. وكانت إصابته بليغة وتسبب له بشد في الأعصاب”.

الالتحاق بجبهات القتال من جديد

عقب تلك الإصابة منح الشهيد إجازة وأصبح يتلاقى العلاج بين مدينتي القبة وطبرق.. يقول شقيق الشهيد: “رجعنا لخليج البمبة قبل عيد الأضحى بأسبوع واحد.. وأخبرني حينها أنه يريد العودة لجبهات القتال في بنغازي”.

يضيف: “حاولت أن يبقى ويذهب بعد عيد الأضحى لكنه أصر للذهاب وتعرض إلى إصابة أخرى وعاد إلى خليج البمبة مصابا من جديد”.

الاستشهاد

يقول شقيق الشهيد: “أهلي ذهبوا للخطبة له وحين عودتهم.. وضع شفرته في هاتف أبي كون أن هاتفه سبق وأن كسر في محاور القتال.. وبمجرد أن وضع شفرته رن الهاتف وكان المتصل علي الدرناوي”.

أردف شقيق الشهيد قائلا: “تحدثا كثيرا وقال له شقيقي أنه خطب وقال له الدرناوي أن الاقتحامات في صفوف العدو قد فاتته”. فكان رده “ما هلبني شي أني جاي”.

يتابع شقيق الشهيد: “علي الدرناوي كان يتشاجر معه عبر الهاتف ولا يرده أن يلتحق به ولكن أصر وخرج مباشرة وحين وصوله لبنغازي قال لي بعض رفاقه أن الدرناوي لم يكن يريده أن يدخل في الاقتحام ولكنه أصر”.

يقول شقيق الشهيد: “بمجرد أن اقتحما صفوف العدو تعرضوا إلى انفجار لغم أرضي”.

أردف شقيق الشهيد قائلا: “في تاريخ استشهاده الموافق لـ 14 يوليو 2017 كنت على اتفاق مع صديق لي بأن نذهب للبيضاء وحين وصوله رن هاتفي.. وكان المتصل طارق شقيق الشهيد علي وقال لي أن شقيقه استشهد وأن أخي صالح مصاب إصابة بليغة وطلب مني الحضور المستشفى الطبي”.

بتابع: “عند خروجي مع صديقي قالي لي أي مستشفى طبي هناك طبي في بنغازي وطبي في طبرق؟”.. يضيف: “أعدت الاتصال بطارق وقلت له: “يا طارق أخي صالح حي أم ميت”.. سكت لبرهة من الزمن ثم قال لي “الله يرحمه”.. يقول: “حينها أبلغت أهلي باستشهاده وعاد جثمانه في إلى خليج البمبة في ذلك اليوم”.