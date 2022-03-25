البعثة الأممية: مجموعة من فزان طالبت زنينغا بحق أهالي الجنوب في المناصب القيادية

استقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ريزدون زنينغا، مجموعة يمثلون منطقة فزان، حيث أعربوا عن مطالبتهم بحق أهالي الجنوب الليبي في التمثيل المناسب في العملية السياسية والأجسام التنفيذية ومؤسسات الدولة الليبية بما فيها المستويات القيادية.

وذكرت البعثة الأممية في تغريدات على “تويتر” أن الحضور شددوا على ضرورة أن تعامل المناطق التاريخية الثلاث لليبيا على قدم المساواة.

من جانبه، طمأن زنينغا المشاركين بجهود البعثة في أن تسيير المسارات المختلفة يتم بملكية ليبية وتتسم بالشمول حيث تمثيل محتلف التوجهات وجميع المناطق الليبية.