ليبيا وطن العجائب…! – بوابة أفريقيا الإخبارية

بات الواقع الليبي اليوم يجعل من ليبيا وطن عجائب كبيراً، فيه مسؤولون يعدون ولا يوفون، فالكلام المعسول أصبح من سمات الحكومة هذه الأيام، وفيه مواطنون يسمعون ولا يصدقون، و فيه الشائعات تصدق والحقيقة تكذب، وفيه مذيعون يتحدثون عن ضيوفهم في الجلسات الحوارية أكثر مما يتحدث الضيف، وفيه تجار يمصون كالعلق دم المواطن الليبي دون أن يتركوا ديناراً واحداً في جيبه، و فيه مشافٍ خاصة إن لم يمت فيها المريض بسبب حادث قتلته فاتورة المشفى، وفيه ناس لا تشرب إلا مياهاً معدنية، وناس غير قادرة على الحصول على المياه العادية، وفيه آلاف الخريجين يتزاحمون على فرصة عمل واحدة، وفيه ناس تكتب قصيدة عشق واحدة، و ألف كاتب تقرير، وفيه بيوت يسكنها الهواء والغبار، وعشرات آلاف من الأسر تتزاحم على مراكز الإيواء، و فيه عزاء الفقير لا ترى أحداً بينما عزاء الغني و الوزير يفيض بالمعزين، وفيه ناس يأكلون معك اليوم، و يلعنونك في اليوم التالي، وفيه ناس بات القنص هوايتهم المفضلة، وفيه ناس تعشق و تتزوج على مواقع التواصل الاجتماعي ولا يملكون في الواقع سريراً ينامون عليه، وفيه ناس إذا ما رأت فم اليتم يتحرك تعجبت، و فيه ناس لا تنام لأنها جائعة، بينما هناك من لا يستطيع النوم بسبب التخمة، وفيه ناس تخاف أن تراجع الطبيب لأنها لا تملك قيمة الوصفة الطبية والمعاينة في حين هناك من لديه المقدرة على وضع مشفى كامل بما فيها تحت تصرفه، وفيه أحياء تسكن أشجارها العصافير، و أحياء تسكنها الحفر و المطبات، وفي ليبيا ناس تحولت أحلامها إلى كوابيس، ونهارها إلى ليل، وفي ليبيا الأسعار تشبه أمواج البحر العاتية، وفيه ناس اليوم لم تعد تشبه ناس الأمس، وفيه ناس تخاف أن تحتفظ بأسماء البعض في هواتفها بينما كانوا يتفاخرون بها في الأمس، وفيه ناس تغار من بعض ولا تغار على بعض، وفيه ناس خرجت من بيتها و لم تعد، في حين هناك من يخشى أن يغادر بيته، وهناك من يتوق إلى الأمس بكل ما فيه لأنه أجمل بكثير من اليوم، ولكن لن يكون أجمل من الغد.

قد يرى البعض في سردنا للواقع الليبي اليوم مبالغة وتهويلاً، ولكن متى كانت كلمة الحق حين يجب أن تُقال إفكاً نحاسب عليه ومتى كانت كلمة الحق حين يجب أن تُقال إثماً نعاقب عليه، وكيف يكون ذلك والخالق العظيم سبحانه وتعالى أمرنا بالصدق، أليس الصدق هو علامة من علاقات الإيمان؟ أليس كل ما دون ذلك هو الإفك بعينه والإثم بذاته والبهتان بهيئته؟ وخذ كل مترادفاتها من افتراء وباطل ودجلٍ وتخرّصٍ وضلالةٍ وجهالةٍ وزورٍ وخداع. لنكن واقعيين ومنصفين، كم مرة يردد المواطن الليبي كلمة الأزمة في يومه وفي أحاديثه العابرة؟ إنها الأزمة… كلمة باتت تختزل سنوات حياته الهاربة وتعنون يومياته المتثائبة، وتتحدى أحلامه المتواضعة وتقهر جيوبه البائسة… إنها أداة شرط لوقف نزف العمر في ليبيا النازفة… وظرف زمان لوأد مشاريع صغيرة دب اليأس فيها من كثرة “لو” و “سين وسوف”… وربما يصح إعرابها لغوياً بظرف مكان منصوب بالأحقاد و الأطماع، و علامة نصبه الكسرة الظاهرة على وجوه مهجرين وفقراء مستجدين، و أطفال بلا مقعد ولا حقيبة مدرسية، و أيتام بلا حجر دافئ و لا معيل… ولكن من المؤسف أن تصبح الأزمة “لام تعليل” لتبرير تردٍ أخلاقي ونهمٍ ماديٍ أصاب نفوس الليبيين، و طمعٍ تسرب إلى مفهومهم للكسب وربما النهب المادي و المعنوي… أو أداة جزم تجيز حذف مساحة الرحمة من قلوبهم وإسقاط نون الإنسانية من لغتهم، وهناك من جعل الأزمة لازمة في كلامه لتلوين المفاهيم، وتفصيل ثوب أخلاقي على مقاس جسد مشوه لأزمة.‏‏ تضخمت “الأنا” وتعملقت أمام “نحن”، و فرضت مقولة “أنا و بعدي الطوفان” نفسها كحكمة تبرر الأنانية والتكالب على المصالح الشخصية، وحلت عبارة “التجارة شطارة” كقاعدة يبرمج وفقها تجار الأزمة أرباحهم، والكثيرون رفعوا شعار “إن هبت رياحك فاغتنمها” كسكين حاد يبيح ذبح ذوي الحاجة…‏‏

في ليبيا اليوم، إذا أردت أن تضحك فعلاً فما عليك إلا أن تنظر إلى بعض الإدارات الخدمية، وهي تصم آذانها عن نداءات المواطنين الليبييين ومطالبهم، وتعصب عيونها عن رؤية الواقع المزري في قطاعاتها وتتخذ التسويف منهجاً لها، مغلقة كل نوافذ الأمل بتحسّن أدائها.‏ أما إذا أحببت أن تغسل عينيك بدموع الأسى، عليك أن تعرف أن بعضها ممن يمارس الظلم والجور ويبيح المحظور ويرتكب أفظع الشرور، لا يزال جاثماً على الصدور منذ سنوات طويلة دون أن يحاسب أو يسأل أو يمسّه ضرر أو ثبور.‏

في ليبيا اليوم، هناك مسافة بين القول والتقوّل تعجز عن الإتيان بمدلولها التاء التي دخلتْ، والتَّضعيف الذي ثوى فوق الواو، فأسرار الكلمات لا تختبىء وراء الحروف، ولكنها تُشرقُ فيها. وهل لي أنْ أحدِّد المسافة بين البأس والبؤس دون أن أشير بالسِّر والسَّريرة إلى الألف الشَّامخة والواو المنطوية على نفسها، لأكتشف وقتها أنَّ الوقوفَ في الأعالي يمطر عليك ما تمطره هذه الألف المنتصبة، وأنَّ القبول بالوهاد يطويك طيَّ الواو التي تدخل عليك قشعريرة البؤس ببساطةٍ متناهية.‏ ليست المشكلة في السَّمع والبصر والفؤاد، وهي المنظومة الإلهية التي حدَّد الخالق لكلٍّ منها مسؤولية وسؤالاً وإجابة واستجابة.‏ بين الحميميَّة والحمَّى قرابة الأضداد، فهل أنت مشغول بتزاحمهم حولك انشغال أبي العلاء المعرِّي بالأضداد المتزاحمين حول لحدٍ قد صار لحداً مراراً دون أن يتَّعظ الزَّاحفون إلى هناك باستكانةٍ هي أضعاف خيلائهم وحزنٍ أضعاف سرور الميلاد؟‏

لن أقول لك أخي الليبي: سرْ رويداً، فهناك أكثر من مسافة عليك أن تقطعها بثوانٍ… أو بدقائق… لا مكان للساعات والأيَّام والشهور هنا، ولن أقولَ لك: كن كريماً، وقتها أكونُ متقوّلاً، فأنت لم تخلقْ لهذا، لم تمرّ عليك ألف البأس، فاستمتعْ مع أشيائك الهشة بالواو التي اخترتها، وسجّل انطواءَك هناك. فأنت هناك… لا تخف، احصِ ما لديكَ، واشترِ كلَّ ما يمكنكَ… فاللعنة لاحقة بكَ إرثاً شرعيّاً… وكفى أن ترى البخل سعادة واتّزاناً، يوم يكون الميزانُ فراشاً مبثوثاً وعِهْناً منفوشاً… وأنا أعلم أنَّك تؤدِّي الطقوس، ولا تصل مضامينها إلى التّرقوة… ويوم يقالُ: هل من راقٍ؟ تكون أوَّلَ الخاسرينَ…‏ ولن أقولَ لك أخي الليبي: دعِ الثرثرة… ووقتها أدفعُ بك لتكون دعيّاً، وأنا أعجزُ من أن أحوّل الصحراء إلى روضةٍ من رياض الجنَّة.‏ ولن أقولَ لك أخي الليبي: لا تمتدحِ الفسادَ، ولو فعلت لسلبتُك موهبتَكَ التي تجدُ موتكَ أهون عليك من التَّنازل عنها…‏

لن أكون شامتاً… فالشَّامتُ أقلُّ النَّاس نبلاً، ولكنَّ الفرقَ جدُّ كبيرٍ بين الشَّماتة والموضوعية… ولن أتنازل عن موضوعيّتي، ولو فعلتُ لعشتُ عبثيّاً بلا موضوع…‏ نلتقي دائماً عند بائع الورد، أنا أشتري باقة لأضعها على قبرِ قصيدةٍ بائسة، وأنتَ تضعُ إكليلاً لصاحبِ منصبٍ جديد.‏ صار صديقك مديراً، وقد رأيت توقيع الوزير بعينيَّ، وحرمتُ اللون الأخضر، لأن الصور كانت تلصق على الجدران، وتنهمرُ عبر الوسائل الحديثة كالمطر، وعرفتُ بعدها أنه اصطفى كلَّ الذين ينجحون عادة في إقناعِ كلِّ قادمٍ جديدٍ لهذا الكرسيِّ بأنَّهم طريقه للنجاح… نعم… ولكن ليسوا طريقه للحقِّ… فهم شهود زورٍ، وأنت تعلم مأساة شهود الزُّور، فلاسفةِ التقوّل… أعرفت مشكلة التاء والتَّضعيف؟!

خلاصة الكلام: لن تستطيع العين أن ترى وهي مُغمضة الجفنين ولن يستطيع اللسان أن ينطق والفم مُغلق ولن تستطيع الأذن أن تسمع وغشاء الطبلة فيها مثقوب ولن تستطيع أن تملأ السلة بمياه النبع ولا أن تشغّل محطة للطاقة بنفخ الأنفاس ولا أن تُسيّر مركبة إلى الفضاء وأنت تجهل مواقع النجوم والكواكب والأفلاك. أيكون هذا هو همنا وديدننا في وقت نحن أشد ما نحتاج فيه إلى الإنسان... يُخطئ كثيراً من يظن أن “نعم“ أو “لا“ حين يقولها وكان يجب أن تُقال أو لا تُقال يموّه ويخدع وهو لا يفعل أكثر من يحشر نفسه في خانة الصفر على يمين الفاصلة، فلا يتبقى له من رصيد إلا تلك الكسور العشرية بعد الفاصلة، وكثيراً ما نهمل حتى عدّها وحسابها بل ونشطبها أيضاً فهي ليست أكثر وكما يقال بالعامية “كمالة عدد“. أليس هذا ما تعلمناه في دروس الحساب؟ ودروس الحساب لا تعلم فقط الجمع والطرح وغيرهما من العمليات الحسابية... إنها تذكرّنا دائماً بالحساب، وبأن هناك دائماً شيئاً ينتظرنا، فأين المفرّ وهل من ملجأ إلا منه وإليه وهل ما ينتظر الليبيين دائماً هو شيء آخر غير الحساب؟

كاتب صحفي من المغرب.