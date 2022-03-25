النايض ونورلاند يبحثان مستجدات الوضع في ليبيا

العنوان-طرابلس

بحث رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ومبعوثها الخاص، ريتشارد نورلاند، مستجدّات الوضع في ليبيا.

وناقش الاجتماع الذي عقد، اليوم الجمعة، عبر تقنية الزوم، سبل استعادة زخم العمليّة الانتخابيّة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

وبحسب بيان نشره النايض عبر صفحته بـ فيسبوك، تطرق الطرفان إلى سبل تخفيف معاناة الشعب الليبي اقتصاديا وخدميا. وأهمية الحفاظ على الأمن الغذائي والصحي الليبي في ظل الظروف الدولية الصعبة.