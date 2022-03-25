إنقاذ 30 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا كانوا في طريقهم إلى أوروبا

أُنقذ 30 مهاجرًا غير قانوني قبالة سواحل ليبيا، بعد أن حاولوا الوصول إلى الشواطئ الأوروبية عن طريق الإبحار من ليبيا عبر البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت SOS Mediterranee وهي منظمة أوروبية إنسانية بحرية لإنقاذ الأرواح في البحر تعمل بالمتوسط شمال ليبيا أن المهاجرين كانوا على متن قارب غير صالح للإبحار يطفو في المياه الدولية شمال ليبيا.

ولم تكشف المنظمة عن جنسيات المهاجرين الذين تم إنقاذهم، مكتفية بالإشارة إلى أن حالتهم الصحية ليست جيدة؛ بسبب إبحارهم في ظل ظروف جوية سيئة.

وبحسب بيانات نشرتها وزارة الداخلية الإيطالية؛ فإن ما يقرب من 6,400 مهاجر قد وصلوا إلى أراضي البلاد منذ بداية العام الجاري، وهو ما يمثل ارتفاعًا عن الأرقام المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما نجح 6,180 مهاجرًا ولاجئًا في الوصول إلى إيطاليا.

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