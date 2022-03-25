النايض يبحث مع المبعوث الفرنسي الخاص توزيع إيرادات النفط بشكل عادل

تحدّث المترشّح الرئاسي ورئيس تكتل إحياء ليبيا، د. عارف النايض، مع المبعوث الخاص الفرنسي بول سولير، صباح اليوم الجمعة، بخصوص التطوّرات الأخيرة في ليبيا، وتناقشا عن آخر المستجدّات في ليبيا، وسبل استعادة زخم العمليّة الانتخابيّة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

كما تطرقا إلى سبل تخفيف معاناة الشعب الليبي إقتصاديا وخدميا، واهمية الحفاظ على الأمن الغذائي والصحي الليبي في هذه الظروف الدولية الصعبة، و أهمية المحافظة على معدلات إنتاج النفط والغاز وزيادتها وحماية الموارد الناتجة عنها وضمان عدالة توزيعها على كافة مناطق ليبيا.