التكبالي: قريبا ستتمكن حكومة باشاغا من ممارسة عملها من طرابلس

العنوان-طبرق

أكد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، أن الحكومة الليبية برئاسة، فتحي باشاغا، ستتمكن من ممارسة عملها من العاصمة الليبية طرابلس قريبا عن طريق التوافق.

وقال التكبالي، في بيان مقتضب عبر صفحته الشخصية بـ فيسبوك، “قريبا خطوات مهمة على طريق التوافق، وتمكين الحكومة الليبية”.

يذكر أن الحكومة الليبية استلمت ديواني رئاسة الحكومة بالمنطقتين الشرقية والجنوبية.

وكان قد أصدر باشاغا، تعليمات لرؤساء المؤسسات والمصالح والشركات العامة وعمداء البلديات بمنع تنفيذ أي قرارات أو تعليمات تصدر عن حكومة الوحدة المنتهية ولايتها.