وزير داخلية بحكومة الدبيبية يلتقي نظيره التركي في أنقرة

العنوان-أنقرة

التقى وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، خالد مازن، والوفد المرافق له، الخميس، مع نظيره التركي، سليمان صويلو، في رئاسة مركز التنسيق الأمني والطوارئ بوزارة الداخلية التركية بأنقرة.

وقالت وكالة الأناضول التركية، إن اللقاء حضره من الجانب التركي نائب وزير الداخلية، طيب صبري أرديل، والقائد العام لقوات الدرك، عارف تشيتين، والقائد العام لقوات الشرطة، محمد أقطاش.

وأوضحت الوكالة أن الطرفان تجولا في المديرية العامة لشؤون النفوس والمواطنين في العاصمة أنقرة.

وقال صويلو في تغريدة على حسابه على تويتر إنه زار والوفد الليبي برئاسة مازن مديرية النفوس في أنقرة.

وأشارت إلى أنه والوفد الزائر تجولوا في أقسام ومراحل إصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر ورخص القيادة ، وكذلك مركز البيانات والتعداد السكاني.

وعقد الوزيران، في وقت سابق يوم الخميس ، اجتماعا بمقر رئاسة مركز التنسيق الأمني والطوارئ التابع لوزارة الداخلية التركية في أنقرة.