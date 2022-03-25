وزير داخلية تصريف الأعمال يلتقي نظيره التركي ويتفقد مديرية النفوس في أنقرة

ليبيا – التقى وزير الداخلية بحكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها خالد مازن التيجاني والوفد المرافق له أمس الخميس مع نظيره التركي سليمان صويلو في رئاسة مركز التنسيق الأمني والطوارئ بوزارة الداخلية التركية بأنقرة.

وبحسب وزارة الداخلية شارك من الجانب التركي، نائب وزير الداخلية طيب صبري أرديل، والقائد العام لقوات الدرك عارف تشيتين، والقائد العام لقوات الشرطة محمد أقطاش.

وقال صويلو في تغريدة له عبر حسابه الاجتماعي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” التركية إنه تفقد مع الوفد الليبي برئاسة مازن مديرية النفوس في أنقرة.

ولفت إلى إجرائه مع الوفد الضيف جولة على أقسام ومراحل إصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر ورخصة القيادة إلى جانب مركز البيانات والتعداد السكاني.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية