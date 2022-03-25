النايض وسولير يبحثان التطورات الأخيرة في ليبيا وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن

بحث المترشّح الرئاسي ورئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، مع المبعوث الفرنسي الخاص، بول سولير، اليوم، التطوّرات الأخيرة في ليبيا، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

وناقش الطرفان آخر المستجدّات في ليبيا وسبل استعادة زخم العمليّة الانتخابيّة، بالإضافة إلى سبل تخفيف معاناة الشعب الليبي اقتصاديا وخدميا، وأهمية الحفاظ على الأمن الغذائي والصحي الليبي في هذه الظروف الدولية الصعبة.

كما تطرق النايض وسولير إلى أهمية المحافظة على معدلات إنتاج النفط والغاز وزيادتها وحماية الموارد الناتجة عنها وضمان عدالة توزيعها على كافة مناطق ليبيا.

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