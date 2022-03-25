تقرير سويسري: الاتحاد الأوروبي يساهم في قتل المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا

فضح موقع “ذا نيو هيومانتيريان” الإنساني السويسري الازدواجية الأوروبية في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ليبيا والمهاجرين الأوكرانيين.

وقال “ذا نيو هيومانتيريان” في تقرير له إن الاتحاد الأوروبي مستمر في انتهاج سياسة الترحيب اللامحدود بالمهاجرين الأوكرانيين، في مقابل صد وردع الأفارقة والآسيويين باستخدام خفر السواحل الليبي بالغرب الليبي.

وأضاف الموقع أن خفر السواحل الليبي بالغرب الليبي يتم تمويله وتجهيزه وتدريبه من قبل الاتحاد الأوروبي لارتكاب جرائم عديدة بحق المهاجرين غير الشرعيين في البحر الأبيض المتوسط وفي مراكز الاحتجاز.

ودعا الموقع السويسري إلى ضرورة بناء نموذج قيم لكيفية إصلاح علاقة الاتحاد الأوروبي بالمهاجرين غير الشرعيين من الأفارقة والآسيويين القادمين عبر الأراضي والسواحل الليبية إلى أوروبا.

وأكد “ذا نيو هيومانتيريان” وجوب منح الأفارقة والآسيويين الحق في الحياة شأنهم شأن الأوكرانيين الذين تعاملت معهم أوروبا وفقًا لسياسة البقاء المؤقت لمدة 3 سنوات، مع منحهم حق العمل، فيما لم يحصل غيرهم سوى على الانتظار الطويل لمعالجة طلبات اللجوء والاعتراض البحري والموت.