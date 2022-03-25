باشاغا يطرق أبواب طرابلس من العاصمة التركية

كشف موقع “أفريكا إنتليجنس” الفرنسي المقرب من دوائر مخابرات غربية عن محاولات، يقودها رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا لكسب تأييد تركيا ورئيسها أردوغان.

وأضاف الموقع أن أنقرة استدعت ثلاث شخصيات داعمة لباشاغا للقاء مستشاري الرئيس التركي ورئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان، خلال الأيام الماضية، حيث تألف الوفد من عضو المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق والرئيس السابق للمجلس الوطني للتنمية الاقتصادية فضيل الأمين، والدبلوماسي السابق وزير الدولة في حكومة باشاغا محمد فرحات.

وتتركز مهمة الوفد الذي سافر لتركيا عبر تونس على متن رحلة تجارية للخطوط الجوية التركية، في محاولة إقناع تركيا بسحب دعمها للدبيبة وتأييد حكومة باشاغا في ظل رغبة أمريكية لتحويل الموقف التركي لصالح باشاغا، حيث تراهن الولايات المتحدة على التقارب التركي مع مجلس النواب والتوافق بشأن تشكيل الحكومة لإخراج مرتزقة فاغنر المتمركزين في البلاد، وفق الموقع.

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