جهود لإعادة الشركة الوطنية للمقطورات إلى السوق الليبية

أبرمت الهيئة العامة للمناطق الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن في حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية، توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للمقطورات.

بيان صحفي صادر عن الوزارة، أكد أن إبرام المذكرة جاء خلال اجتماع بين القائمين على الجانبين بحضور شركة المجموعة الخماسية القابضة المطورة للمنطقة الصناعية في منطقة سيدي السائح، فيما شهد الاجتماع أيضا تدارس سبل تفعيل هذه المنطقة.

وأضاف البيان: إن هذه المذكرة تمثل النواة الأساسية لعودة الشركة الوطنية للمقطورات من جديد للسوق الليبية، ليكون إنتاجها رافدًا من الروافد الأساسية لدعم مركزها المالي ومعالجة الكثير من المشاكل والمختنقات.