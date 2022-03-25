الحكومة تدعو الجهات التابعة لها لتسهيل عمل هيئة مكافحة الفساد

أصدر مجلس الوزراء تعميماً بشأن تسهيل عمل مأموري الضبط القضائي التابعين للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تنفيذاً لمخاطبة النائب العام بالخصوص.

ودعا التعميم نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح والمراكز، لتقديم كافة الاستدلالات للعاملين الذين يحملون صفة مأموري الضبط القضائي بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لممارسة اختصاصاتهم وفق القانون.

يُذكر أن النائب العام دعا الحكومة لمخاطبة الجهات العامة التابعة لها بالتعامل مع هيئة مكافحة الفساد، بعد أن أوقفت النيابة العامة رئيسها نعمان محفوظ الشيخ، بتهمة انتحال صفة رئيس هيئة مكافحة الفساد والكسب المشروع من وراء الانتحال.

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