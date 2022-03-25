القطراني يدعو عمداء بلديات المنطقة الشرقية للاجتماع الثلاثاء المقبل

وجه رئيس ديوان رئاسة وزراء الحكومة الليبية رضا الفريطيس، أمس الخميس، خطابا لعمداء بلديات المنطقة الشرقية.

الفريطيس، وفي خطابه الذي طالعته قناتنا، قال: “بناء على تعليمات ئائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، أفيدكم بأنه تقرر دعوتكم للإجتماع الهام يوم الثلاثاء، على تمام الساعة (11) صباحا بقاعة الإجتماعات بمقر ديوان مجلس الوزراء بنغازي بطريق المطار”.

وتابع: “مع التأكيد على أنه سيتم توفير الإقامة لعمداء اليلديات التي تبعد عن مدينة بنغازي على أن يتم إبلاغنا بذلك حتي نتمكن من توفير الإقامة قبل موعد الوصول بيوم”.