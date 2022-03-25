ثابت: إذا لم تحل مشكلة الدقيق ستتعرض ليبيا لأزمة غذاء حادة

قال عضو مجلس إدارة الشركة الوطنية للمطاحن عبد الرحيم ثابت، إنه: قد تخرج ثورة في ليبيا من أجل الحصول على الخبز باعتبار الدقيق مصدر أساسي لكل أسرة، و إذا لم تحل مشكلة الدقيق في القريب العاجل فستتعرض ليبيا لأزمة غذاء حادة.

أضاف في تصريحات صحفية أن هناك مخابز في مدن مختلفة أغلقت أبوابها بعد ارتفاع سعر الدقيق وعدم وجوده في بعض المناطق، وارتفاع سعر الأيدي العاملة، و الشركة متوقفة عن الإنتاج منذ سنة و4 أشهر بسبب نقص المواد الخام، وعدم فتح الاعتمادات المالية المستندية أمام شركة المطاحن التابعة للدولة بفرعيها لاستيراد القمح.

وتابع قائلًا أنه يجب تسوية الديون المرتبة على شركة المطاحن، زالبعض يتحجج بنقص الدقيق بسبب الحرب في أوكرانيا، و ليبيا مرت من قبل بنقص القمح عندما منعت استيراد القمح من أوكرانيا والدول المجاورة لها بسبب انفجار المحطة النووية بأوكرانيا، ولكن كانت هناك مصادر بديلة، و تم استيراد القمح وقتها من الأرجنتين و إيطاليا و فرنسا ولم تتعرض البلاد لنقص أو ارتفاع في الأسعار مثل الآن.

واختتم قائلًا أن مصانع شركة المطاحن الوطنية التابعة للدولة قادرة على الإنتاج بكميات كبيرة للدقيق، وبجودة عالية إذا توفر القمح والدعم اللازم ماليا من الحكومة.