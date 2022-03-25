زينينغا: تركيز الأمم المتحدة يصب في إجراء الانتخابات خلال أقصر إطار زمني ممكن

ليبيا – استقبل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ريزدون زينينغا أمس الخميس مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والدولة، لمناقشة الوضع السياسي الراهن والجهود المستمرة الرامية لتفعيل العملية الانتخابية.

الحضور أعربوا بحسب تغريدة نشرتها البعثة الأممية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن قلقهم جراء الانسداد السياسي الحالي، مشددين على ضرورة إعداد قاعدة دستورية للانتخابات في أسرع وقت ممكن.

من جانبه، أكد زينينغا على أن تركيز الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني وليامز يصب في إجراء الانتخابات في أقصر إطار زمني ممكن، بناءً على قاعدة دستورية موثوقة وإطار قانوني متوافق عليه عبر عملية وآليات ليبية.

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