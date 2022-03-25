ويليامز تبدي ثقتها بانضمام ممثلي مجلس النواب للمشاورات بتونس

أبدت المستشارة الأممية ستيفاني وليامز ثقتها من انضمام ممثلي مجلس النواب للمشاورات الليبية، التي اختتمت جلساتها غير الرسمية في تونس، بعد 3 أيام من انطلاقها بحضور ممثلي المجلس الأعلى للدولة.

وأشارت ويليامز في تغريدة لها، إلى أن باب المفاوضات التي تُيسّرها الأمم المتحدة بشأن وضع قاعدة دستورية متينة، لتمكين إجراء انتخابات نزيهة وشاملة مفتوح على الدوام، واصفة تفاعل المجلس الأعلى للدولة مع المبادرة الأممية بالبناء.

وشهدت الجلسة الختامية للمشاورات مشاركة ممثلي السلك الدبلوماسي في ليبيا، والذين جددوا دعمهم لمبادرة الأمم المتحدة، وتبادلوا النقاش مع وفد المجلس الأعلى للدولة بشأن رؤاهم حول القاعدة الدستورية، وفق إفادة ويليامز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية