زنينغا يبحث مع عدد من أعضاء البرلمان والدولة الوضع السياسي الراهن والجهود المستمرة الرامية لتفعيل العملية الانتخابية

بحث رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ريزدون زنينغا، خلال اليوم الثاني من الاجتماع التشاوري في تونس أمس مع مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والدولة، بحث الوضع السياسي الراهن والجهود المستمرة الرامية لتفعيل العملية الانتخابية.

وأوضحت البعثة الأممية عبر تغريدة لها أن زنينغا أكد أن تركيز الأمم المتحدة والمستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني وليامز يصب في إجراء الانتخابات في أقصر وقت ممكن بناءً على قاعدة دستورية موثوقة وإطار قانوني متوافق عليه عبر عمليات وآليات ليبية-ليبية.

وأضفت البعثة أن أعضاء مجلسي النواب والدولة أعربوا عن قلقهم جراء الانسداد السياسي الحالي مشددين على ضرورة إعداد قاعدة دستورية للانتخابات في أسرع وقت ممكن.

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