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رصد الجرائم: اختطاف رئيس الاتحاد العام للتكواندو على خلفية ترشحه لانتخابات اللجنة الأولمبية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قالت منظمة رصد الجرائم الليبية إنها رصدت يوم أمس الخميس، اختطاف رئيس الاتحاد العام الليبي للتكواندو “علي محمد صابر” بالقرب من منزله في حي أبو نواس بمدينة طرابلس.

وأكدت رصد الجرائم في صفحتها على فيسبوك، أن عملية الاختطاف جاءت على خلفية ترشح صابر لانتخابات اللجنة الأولمبية التي من المقرر عقدها بعد شهرين.

وأوضحت رصد الجرائم أن عملية الاختطاف تمت بعد احتجاز ابنه وتهديده لاستدراج والده من قبل أربعة مسلحين، قبل أن يتم اقتياده إلى مكان مجهول.

وطالبت المنظمة وزارة الداخلية والنائب العام بفتح تحقيق عـاجل للكشف عن مصيره والعمل على إخلاء سبيله فورا.

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قناة ليبيا الحدث

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